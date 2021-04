Lo sprint dei vaccini: come l'Italia è arrivata a 500mila dosi in un giorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Svolta 500. Alle porte di maggio la campagna vaccinale Italiana tocca finalmente la quota di mezzo milioni di dosi giornaliere prefissata dal commissario Figliuolo. E lo fa nel modo più repentino, sfondando di slancio un intricato collo di bottiglia: il 28 aprile sono state somministrate 397.818 dosi, giovedì 508.158 ( la conferma definitiva è arrivata nel pomeriggio di oggi). Una differenza di oltre 100mila in 24 ore. come spiegare questo sprint da più 25 per cento all’interno della nostra macchina logistica e sanitaria? Primo: nelle ultime settimane i vaccini sono arrivati regolarmente e continueranno ad aumentare. Nel solo mese di maggio sono attese circa 17 milioni di nuove dosi. E principalmente saranno Pfizer: rispetto agli altri fornitori, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Svolta 500. Alle porte di maggio la campagna vaccinalena tocca finalmente la quota di mezzo milioni digiornaliere prefissata dal commissario Figliuolo. E lo fa nel modo più repentino, sfondando di slancio un intricato collo di bottiglia: il 28 aprile sono state somministrate 397.818, giovedì 508.158 ( la conferma definitiva ènel pomeriggio di oggi). Una differenza di oltre 100mila in 24 ore.spiegare questoda più 25 per cento all’interno della nostra macchina logistica e sanitaria? Primo: nelle ultime settimane isono arrivati regolarmente e continueranno ad aumentare. Nel solo mese di maggio sono attese circa 17 milioni di nuove. E principalmente saranno Pfizer: rispetto agli altri fornitori, ...

