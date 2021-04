Lo sconforto davanti a un padre che difende il branco accusato di stupro dalla figlia (Di venerdì 30 aprile 2021) L'hanno attirata in un tranello fingendo di invitarla ad una festa. E lei si è fidata e li ha seguiti. Inizia così la drammatica storia della diciottenne: quattro ragazzi di cui si fidava che hanno ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 aprile 2021) L'hanno attirata in un tranello fingendo di invitarla ad una festa. E lei si è fidata e li ha seguiti. Inizia così la drammatica storia della diciottenne: quattro ragazzi di cui si fidava che hanno ...

Advertising

globalistIT : - elma242424 : @r4venmarti sì questo sì ahaha però l’ha detto quasi come se si sentisse in colpa “magari c’è tutta Napoli là dentr… - carstairsjem : Ripeto, non mi riferisco a un caso specifico e allo stesso tempo comprendo lo sconforto davanti a soggetti come la… -