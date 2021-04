Lizzo e Lena Dunham criticano il movimento del body positivity

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il concetto di body positivity ha aiutato noi donne ad accettare il nostro corpo e ha imposto sui social, nella pubblicità e nei media, diversi tipi di fisicità fino ad allora ignorati. Pensiamoci su: se ci sono le modelle plus size, le linee di abbigliamento curvy o se finalmente abbiamo smesso di vergognarci dei nostri presunti difetti lo dobbiamo a questo. Ma non sempre è oro tutto ciò che luccica perché, con il tempo, un movimento nato per promuovere maggiore inclusività ha finito per imporre nuovi canoni estetici, escludendo ancora una volta intere categorie femminili.