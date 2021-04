Liverpool, Klopp: “Contro lo United non possiamo sbagliare. L’Europa passa da qui” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Liverpool sta vivendo una stagione travagliata.VIDEO Premier League, Salah, Willock al 95? e i miracoli di Alisson e Dubravka: il film di Liverpool-NewcastleUna stagione sfortunata quella dei Reds che sono stati martoriati dagli infortuni che non hanno garantito la presenza di alcuni big nei momenti più importanti. Nonostante ciò, la squadra di Jurgen Klopp si trova in piena corsa per la qualificazione alle prossime competizioni europee, con il match di domenica Contro il Manchester United che diventa un viatico fondamentale.VIDEO Premier League, Aston Villa-WBA 2-2: gli highlights del match del “Villa Park”Proprio il tecnico tedesco ha parlato oggi in conferenza stampa, analizzando la sfida in programma domenica alle 17:30: "In qualsiasi situazione ti trovi, che tu sia a Liverpool ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilsta vivendo una stagione travagliata.VIDEO Premier League, Salah, Willock al 95? e i miracoli di Alisson e Dubravka: il film di-NewcastleUna stagione sfortunata quella dei Reds che sono stati martoriati dagli infortuni che non hanno garantito la presenza di alcuni big nei momenti più importanti. Nonostante ciò, la squadra di Jurgensi trova in piena corsa per la qualificazione alle prossime competizioni europee, con il match di domenicail Manchesterche diventa un viatico fondamentale.VIDEO Premier League, Aston Villa-WBA 2-2: gli highlights del match del “Villa Park”Proprio il tecnico tedesco ha parlato oggi in conferenza stampa, analizzando la sfida in programma domenica alle 17:30: "In qualsiasi situazione ti trovi, che tu sia a...

