LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: risultati e classifica, 1° Bagnaia! Terzultimo Valentino Rossi (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 15.06 Marc Marquez è ancora ben distante dal pilota che cannibalizzava la MotoGP. Il movimento del braccio destro è ancora innaturale, lo spagnolo tende a mantenere in alto la spalla. Il 16° posto è una logica conseguenza. 15.05 Segnali di ripresa da parte della Ktm, che piazza OLIVEira e Binder nei 10. A fasi alterne la Honda, che piazza Nakagami in sesta posizione. 15.04 Il migliore sul passo, udite udite, è stato Aleix Espargarò con l’Aprilia, persino 1-2 decimi meglio rispetto a Morbidelli e Quartararo: lo spagnolo saprà confermarsi nel prosieguo del fine settimana? I passi avanti della scuderia di Noale sono notevoli. 15.02 La Ducati non deve esaltarsi. Bagnaia ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 15.06 Marc Marquez è ancora ben distante dal pilota che cannibalizzava la. Il movimento del braccio destro è ancora innaturale, lo spagnolo tende a mantenere in alto la spalla. Il 16° posto è una logica conseguenza. 15.05 Segnali di ripresa da parte della Ktm, che piazza Oira e Binder nei 10. A fasi alterne la Honda, che piazza Nakagami in sesta posizione. 15.04 Il migliore sul passo, udite udite, è stato Aleix Espargarò con l’Aprilia, persino 1-2 decimi meglio rispetto a Morbidelli e Quartararo: lo spagnolo saprà confermarsi nel prosieguo del fine settimana? I passi avanti della scuderia di Noale sono notevoli. 15.02 La Ducati non deve esaltarsi. Bagnaia ha ...

