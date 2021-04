LIVE – Italia-Svizzera: curling, Mondiali femminili Calgary 2021 in DIRETTA (Di venerdì 30 aprile 2021) La DIRETTA scritta di Italia-Svizzera, valevole per i Mondiali femminili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Prosegue il cammino delle azzurre nella rassegna iridata in Nord America dopo l’esordio nella gara inaugurale contro la Repubblica Ceca. La selezione Italiana a caccia di un buon risultato nella prima giornata. L’incontro, in programma oggi venerdì 30 aprile alle ore 22, sarà seguito da Sportface.it con una DIRETTA LIVE scritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Italia-REPUBBLICA CECA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Lascritta di, valevole per idiin corso di svolgimento a, in Canada. Prosegue il cammino delle azzurre nella rassegna iridata in Nord America dopo l’esordio nella gara inaugurale contro la Repubblica Ceca. La selezionena a caccia di un buon risultato nella prima giornata. L’incontro, in programma oggi venerdì 30 aprile alle ore 22, sarà seguito da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA-REPUBBLICA CECA SportFace.

Advertising

MiC_Italia : Spettacolo, #MiC: dal 26 aprile 2021, potranno riaprire in sicurezza teatri, sale da concerto, sale cinematografich… - LuigiBrugnaro : #Venezia può tornare a mostrare l'inestimabile patrimonio custodito nei #musei @visitmuve_it. ??Da lunedì 26 aprile… - fanpage : Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 15 giorni è stato in India - fanpage : Risale l'indice Rt in Italia. - mymovies : RT @PE_Italia: ???LUX il premio del pubblico per il cinema europeo 2021 @luxaward. Non perderti l'evento di lancio organizzato da @PE_Italia… -