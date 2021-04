LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: nuova chance per Colbrelli! Attenzione a Sagan e Hirschi (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della seconda tappa – Il video del trionfo di Sonny Colbrelli – Le dichiarazioni del bresciano nel dopotappa Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Romandia 2021. La Estavayer-Estavayer, di 168,7 chilometri, sarà una frazione mossa con numerosi saliscendi dall’inizio alla fine, che potrebbe favorire per la terza volta di fila i velocisti resistenti in salita. In totale sono presenti sette GPM di terza categoria. I primi 30 chilometri di gara non presentano difficoltà altimetriche. Dopodiché, al chilometro 31, i corridori dovranno superare lo zampellotto di Surpierre con i suoi 2,1 chilometri al 6,7% e punte del 9%. Poco dopo, al ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della seconda– Il video del trionfo di Sonny Colbrelli – Le dichiarazioni del bresciano nel dopoBuongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella terzadeldi2021. La Estavayer-Estavayer, di 168,7 chilometri, sarà una frazione mossa con numerosi saliscendi dall’inizio alla fine, che potrebbe favorire per la terza volta di fila i velocisti resistenti in salita. In totale sono presenti sette GPM di terza categoria. I primi 30 chilometri di gara non presentano difficoltà altimetriche. Dopodiché, al chilometro 31, i corridori dovranno superare lo zampellotto di Surpierre con i suoi 2,1 chilometri al 6,7% e punte del 9%. Poco dopo, al ...

Advertising

matiofubol : RT @huddlemag: Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mettete le cu… - fabiomoras98 : RT @huddlemag: Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mettete le cu… - huddlemag : Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mett… - The_Bootleg_TCE : RT @huddlemag: Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mettete le cu… - hollandscurls_ : @spyheda AMO IN LIVE PRIMA TI GIRO IO VIDEO -