LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: 4° Leclerc, bene la Ferrari con le novità tecniche. FP2 alle 16.00 (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ alle 9.55 E 14.10 LA CRONACA DELLE FP1 DEL GP DEL Portogallo DI F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 F1 GP Portogallo LE TANTE NOVITA' tecniche SULLA Ferrari 13.37: Appuntamento alle ore 16.00 per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.36 Nel complesso la Ferrari ha convinto anche sul passo, in particolare quando ha montato le gomme dure. Certo, Mercedes e Red Bull restano davanti, ma non così tanto. Attenzione però alla McLaren che è solita crescere nel corso del fine settimana. 13.35: Si è conclusa dunque questa prima sessione di prove libere sul tracciato di Portimao (Portogallo).

