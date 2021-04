LIVE – Bollettino oggi | venerdì 30 aprile | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di venerdì 30 aprile 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di30. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, sono ben quindici le regioni/province autonome in zona gialla, cinque in zona arancione e la sola Sardegna in zona rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 14.320 nuovi, 288 morti, 18.088 guariti, 186.291 tamponi molecolari, 2.640 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che ...

In arrivo in Italia 2,5 milioni di dosi di vaccino, che portano a 4,7 milioni il totale in pochi giorni. Finora distribuite 22,4 milioni, di cui 18,9 milioni somministrate (84,3%). La BioNTech ...Ottenuto il via libera finale del Cdm, il Recovery plan sarà inviato oggi all'Unione Europea. Ok anche al decreto per i fondi extra: Alta velocità e Salerno - Reggio Calabria tra gli investimenti. ...LIVE – BOLLETTINO oggi, venerdì 30 aprile: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 30 aprile ...