LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 85-82, Playoff Eurolega in DIRETTA: finale amarissimo per i milanesi. Vincono i tedeschi e ci sarà gara-5 (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Datome esce dai blocchi ma non trova la retina. Sul rimbalzo anche Delaney non riesce a trovare il tiro del pareggio. Serve un miracolo a Milano. Ancora un altro miracolo. 85-82 Lucic è glaciale dalla lunetta. Lucic va in lunetta. Davvero clamorosa quest’ultima azione della partita. Milano adesso è sotto di un punto e mancano nove secondi alla fine. PAZZESCO! Cambiata la decisione e fallo in attacco di Shields. Decisione davvero discutibile perchè c’era un fallo netto di Sisko. Gli arbitri hanno rivisto la posizione di Gist che non aveva i piedi nel semicerchio e dunque hanno fischiato sfondamento. Gli arbitri stanno riguardando le immagini. Momenti di tensione a Monaco di Baviera. Shields penetra trova il fallo di Gist e il suo tiro viene sputato dal ferro Milano ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADatome esce dai blocchi ma non trova la retina. Sul rimbalzo anche Delaney non riesce a trovare il tiro del pareggio. Serve un miracolo a. Ancora un altro miracolo. 85-82 Lucic è glaciale dalla lunetta. Lucic va in lunetta. Davvero clamorosa quest’ultima azione della partita.adesso è sotto di un punto e mancano nove secondi alla fine. PAZZESCO! Cambiata la decisione e fallo in attacco di Shields. Decisione davvero discutibile perchè c’era un fallo netto di Sisko. Gli arbitri hanno rivisto la posizione di Gist che non aveva i piedi nel semicerchio e dunque hanno fischiato sfondamento. Gli arbitri stanno riguardando le immagini. Momenti di tensione adi Baviera. Shields penetra trova il fallo di Gist e il suo tiro viene sputato dal ferro...

