LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 73-77, Playoff Eurolega in DIRETTA: cinque minuti da brividi (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 80-79 Jumper di Reynolds dall’angolo. 78-79 Reynolds con il tap in offensivo. 76-79 Delaney ancora lui! 76-77 Incredibile ancora Zipser da tre punti! cinque minuti alla fine. Praticamente un supplementare. Tripla sbagliata da Lucic ed errore anche di Shields in penetrazione. Sbaglia Sisko da una parte, poi arriva la persa di LeDay dall’altra. 73-77 Due liberi importanti di Shields. 73-75 Incredibile Zipser! Schiacciata mostruosa in faccia ad Hines. Giocata clamorosa. Timeout per Milano. 71-75 Baldwin brucia Delaney e trova il -4. Palla persa da Delaney. 69-75 Tripla dall’angolo di Lucic. Il Bayern non molla. 66-75 Punter brucia ancora Baldwin e lo punisce con l’arresto e tiro. Timeout Bayern. 66-73 Altro canestro assurdo di Zipser che sta tenendo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80-79 Jumper di Reynolds dall’angolo. 78-79 Reynolds con il tap in offensivo. 76-79 Delaney ancora lui! 76-77 Incredibile ancora Zipser da tre punti!alla fine. Praticamente un supplementare. Tripla sbagliata da Lucic ed errore anche di Shields in penetrazione. Sbaglia Sisko da una parte, poi arriva la persa di LeDay dall’altra. 73-77 Due liberi importanti di Shields. 73-75 Incredibile Zipser! Schiacciata mostruosa in faccia ad Hines. Giocata clamorosa. Timeout per. 71-75 Baldwin brucia Delaney e trova il -4. Palla persa da Delaney. 69-75 Tripla dall’angolo di Lucic. Ilnon molla. 66-75 Punter brucia ancora Baldwin e lo punisce con l’arresto e tiro. Timeout. 66-73 Altro canestro assurdo di Zipser che sta tenendo in ...

