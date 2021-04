LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 53-61, Playoff Eurolega in DIRETTA: vantaggio milanese a metà terzo quarto (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 60-66 Tripla frontale di Zipser. 57-66 Grande contropiede di Milano chiuso da Punter. 57-64 Johnson glaciale dalla lunetta. Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. 55-64 Johnson con due facili al vetro, ma che rimpianti per Milano per la tripla sbagliata piedi per terra da LeDay. 53-64 PUNTEEEEEEER! TRIPLAAAAAA! Primo canestro dal campo dell’americano. 53-61 Baldwin ruba palla e segna due punti facili. 51-61 Super canestro di Delaney in penetrazione. 51-59 Arresto e tiro di Zipser. 49-59 Due liberi di LeDay. 49-57 Il tedesco chiude il gioco da tre punti. 48-57 Zipser schiaccia con il fallo di Datome. 46-57 Baldwin brucia la difesa milanese e trova due facili al vetro. 44-57 Arresto e tiro di Delaney. Altro super canestro dell’americano. 44-55 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-66 Tripla frontale di Zipser. 57-66 Grande contropiede dichiuso da Punter. 57-64 Johnson glaciale dalla lunetta. Due minuti e mezzo alla fine del. 55-64 Johnson con due facili al vetro, ma che rimpianti perper la tripla sbagliata piedi per terra da LeDay. 53-64 PUNTEEEEEEER! TRIPLAAAAAA! Primo canestro dal campo dell’americano. 53-61 Baldwin ruba palla e segna due punti facili. 51-61 Super canestro di Delaney in penetrazione. 51-59 Arresto e tiro di Zipser. 49-59 Due liberi di LeDay. 49-57 Il tedesco chiude il gioco da tre punti. 48-57 Zipser schiaccia con il fallo di Datome. 46-57 Baldwin brucia la difesae trova due facili al vetro. 44-57 Arresto e tiro di Delaney. Altro super canestro dell’americano. 44-55 ...

