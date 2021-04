LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 40-50, Playoff Eurolega in DIRETTA: vantaggio milanese all’intervallo (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA FINISCE IL SECONDO QUARTO! Buonissimo secondo quarto di Milano (31-17) che si presenta avanti di dieci punti nel terzo quarto. Un’Olimpia trascinata da un Malcolm Delaney da 17 punti. Lucic sbaglia e si va negli spogliatoi. 40-50 LeDay domina in post su Baldwin e trova il nuovo +10. Ultimo tiro per il Bayern. 40-48 Lucic con l’appoggio al vetro. Purtroppo Evans fa 0/2 dalla lunetta. Un minuto all’intervallo. 38-48 Solo un libero per Baldwin. Un minuto e mezzo all’intervallo. Delaney si mette in proprio, ma non trova la tripla del +14. 37-48 EVANS SCHIACCIA IL +11! Palla persa subito dalla rimessa per il Bayern. Timeout di un furibondo Trinchieri. 37-46 Follia di Radosevic che tocca il ferro e regala due punti a ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Buonissimo secondo quarto di(31-17) che si presenta avanti di dieci punti nel terzo quarto. Un’trascinata da un Malcolm Delaney da 17 punti. Lucic sbaglia e si va negli spogliatoi. 40-50 LeDay domina in post su Baldwin e trova il nuovo +10. Ultimo tiro per il. 40-48 Lucic con l’appoggio al vetro. Purtroppo Evans fa 0/2 dalla lunetta. Un minuto. 38-48 Solo un libero per Baldwin. Un minuto e mezzo. Delaney si mette in proprio, ma non trova la tripla del +14. 37-48 EVANS SCHIACCIA IL +11! Palla persa subito dalla rimessa per il. Timeout di un furibondo Trinchieri. 37-46 Follia di Radosevic che tocca il ferro e regala due punti a ...

zazoomblog : LIVE – Bayern Monaco-Olimpia Milano 32-38 gara-4 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Bayern #Monaco… - infoitsport : LIVE: alle 20.45 segui la diretta di gara-4 Bayern-Milano - OA_Sport : OLIMPIA MILANO A CACCIA DELLE FINAL FOUR! Seguite con noi la DIRETTA DI GARA-4 tra Bayern ed Olimpia. Secondo match… - infoitsport : LIVE EL - Gara 4 tra Bayern Monaco e Olimpia Milano, diretta testuale - infoitsport : LIVE – Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara-4 playoff Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA -