LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 32-36, Playoff Eurolega in DIRETTA: buon momento per i milanesi (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 37-44 Un solo libero per Gist. 36-44 Shields segna con l’arresto e tiro. Tre minuti all’intervallo. 36-42 Arresto e tiro di Baldwin. E’ rientrato Baldwin dopo i trattamenti per la botta alla schiena. 34-42 LeDay entra finalmente in partita e segna con l’arresto e tiro. Timeout per il Bayern. Baldwin va negli spogliatoi ma tornerà comunque a giocare sicuro. A terra intanto Baldwin che è finito a terra picchiando violentemente la schiena. 34-40 Datome schiaccia in contropiede. 34-38 Baldwin inventa e Gist appoggia al tabellone. 32-38 Ancora Delaney in penetrazione. 32-36 Due liberi di Delaney. Cinque minuti all’intervallo. 32-34 Johnson con l’arresto e tiro buttandosi indietro. 30-34 Ancora due punti per un eccezionale Delaney. 30-32 Piazzato dall’angolo di Johnson. 28-32 Bel canestro di Baldwin. Chiuso il parziale di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-44 Un solo libero per Gist. 36-44 Shields segna con l’arresto e tiro. Tre minuti all’intervallo. 36-42 Arresto e tiro di Baldwin. E’ rientrato Baldwin dopo i trattamenti per la botta alla schiena. 34-42 LeDay entra finalmente in partita e segna con l’arresto e tiro. Timeout per il. Baldwin va negli spogliatoi ma tornerà comunque a giocare sicuro. A terra intanto Baldwin che è finito a terra picchiando violentemente la schiena. 34-40 Datome schiaccia in contropiede. 34-38 Baldwin inventa e Gist appoggia al tabellone. 32-38 Ancora Delaney in penetrazione. 32-36 Due liberi di Delaney. Cinque minuti all’intervallo. 32-34 Johnson con l’arresto e tiro buttandosi indietro. 30-34 Ancora due punti per un eccezionale Delaney. 30-32 Piazzato dall’angolo di Johnson. 28-32 Bel canestro di Baldwin. Chiuso il parziale di ...

