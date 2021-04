“L’Italia non gioca a Risiko”, la fotografia delle Forze Armate nel libro di Giampiero Cannella (Di venerdì 30 aprile 2021) L’evoluzione delle Forze Armate italiane dal 1945 ad oggi e le sfide che gli scenari geopolitici attuali e futuri lanciano al sistema militare nazionale, questo e molto altro è il contenuto del saggio di Giampiero Cannella L’Italia non gioca a Risiko (Giubilei Regnani editore, 159 pagine, 14 euro). “L’Italia non gioca a Risiko” e le Forze Armate Già componente della Commissione Difesa alla Camera, giornalista professionista e scrittore, Cannella analizza in un saggio agile e ricco di notizie il mondo delle Forze Armate, fondamentale per il Paese, ma troppo spesso trascurato se non osteggiato dalla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) L’evoluzioneitaliane dal 1945 ad oggi e le sfide che gli scenari geopolitici attuali e futuri lanciano al sistema militare nazionale, questo e molto altro è il contenuto del saggio dinon(Giubilei Regnani editore, 159 pagine, 14 euro). “non” e leGià componente della Commissione Difesa alla Camera, giornalista professionista e scrittore,analizza in un saggio agile e ricco di notizie il mondo, fondamentale per il Paese, ma troppo spesso trascurato se non osteggiato dalla ...

Advertising

ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - AnnalisaChirico : Il ministro che ha scritto un libro sulla pandemia (‘Perché guariremo’... ammazza!) e ha portato avanti un’unica li… - simonebaldelli : Voto elettronico?!? No, grazie. L'Italia non è la piattaforma #rousseau. - fdiciannove : RT @radio_zek: Forza Italia non voterà la legge contro l’#omotransfobia perché è un tema divisivo. E se, per ovviare, lo chiamassimo “#DDL… - CesareOrtis : RT @giuslit: “Corsa all’anticipo” Come un Paese in crisi di bilancia dei pagamenti che ha perso l’accesso ai mercati. Ah, dite che l’Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia non Omofobia, Forza Italia non voterà il ddl Zan. Tajani: "No a temi divisivi" la Repubblica