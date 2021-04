L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini contro Valentina Persia: volano accuse (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella puntata odierna de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini si è scagliata contro Valentina Persia: volano accuse Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. La conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, mentre Massimiliano Rosolino L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella puntata odierna dedeisi è scagliataQuesta sera è andata in onda una nuova puntata dedei. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. La conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, mentre Massimiliano Rosolino L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. 4 i concorrenti al te… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - zazoomblog : Tommaso Zorzi parte per l’Isola dei Famosi? La proposta di Iva Zanicchi - #Tommaso #Zorzi #parte #l’Isola - _vitroia_ : Comunque ho smesso di seguire l'Isola I primi di marzo e tra le motivazioni ci stava pure l'evitare che Tommaso mi… -