L’Isola dei Famosi. Colpo di scena nell’ultima puntata: la scelta inaspettata (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Isola dei Famosi. La puntata andata in onda ieri sera ha mietuto un’altra concorrente che ha dovuto lasciare le spiagge dell’Honduras. Nonostante le sia stata offerta un’altra possibilità di gioco, ha rifiutato. Cosa è successo L’ultimo appuntamento con il reality di sopravvivenza di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha riservato delle belle sorprese. Il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 aprile 2021)dei. Laandata in onda ieri sera ha mietuto un’altra concorrente che ha dovuto lasciare le spiagge dell’Honduras. Nonostante le sia stata offerta un’altra possibilità di gioco, ha rifiutato. Cosa è successo L’ultimo appuntamento con il reality di sopravvivenza di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha riservato delle belle sorprese. Il L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. 4 i concorrenti al te… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - franco_bagnasco : Zorzi o non Zorzi, piaccia o non piaccia, L'Isola dei famosi è sempre più isolata (dal pubblico). Ieri su #Canale5… - infoitcultura : L'outfit di Ilary Blasi nella tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi -