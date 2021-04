L’Isola dei Famosi 2021 perché inizia sempre così tardi? Il vero motivo (Di venerdì 30 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Molto spesso L’Isola dei Famosi, tra una cosa e l’altra, comincia oltre l’orario previsto. A cosa è dovuto questo ritardo? Ieri sera, giovedì 29 aprile, è andata in onda la tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Come sempre, Ilary Blasi ha dato il via alle danze, accompagnata dai suoi opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Leggi su youmovies (Di venerdì 30 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Molto spessodei, tra una cosa e l’altra, comincia oltre l’orario previsto. A cosa è dovuto questo ritardo? Ieri sera, giovedì 29 aprile, è andata in onda la tredicesima puntata dedei. Come, Ilary Blasi ha dato il via alle danze, accompagnata dai suoi opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. 4 i concorrenti al te… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - SchiavRoberto : OBBLIGO X VIROLOGI E GOVERNO ALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO O L',ISOLA DEI FAMOSI...ALLORA SI CHE VEDREI QUESTI 2 ST… - xjuustinsavedme : ma solo a me non piace l’isola dei famosi? -