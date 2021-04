«L’Isola dei Famosi 2021» | lo sbarco di Ignazio Moser e la gelosia di Cecilia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 aprile 2021) È inutile girarci intorno: la nuova edizione dell’Isola dei Famosi non sta avendo il successo sperato ed è per questo che, di settimana in settimana, la produzione si sta ingegnando per tenere viva l’attenzione alimentando dinamiche che, complice l’uscita di personaggi forti come Elisa Isoardi e Vera Gemma, sembrano avere le stesse possibilità di riprendersi di un elettrocardiogramma con le pile scariche. Dopo aver affollato lo studio coinvolgendo personaggi come Asia Argento e Giulia Salemi, l’Isola ha deciso, però, di spingersi ancora più oltre arruolando un naufrago «di pregio» come Ignazio Moser con tanto di fidanzata Cecilia Rodriguez, collegata a distanza per tenere d’occhio le prodezze del compagno di cui è gelosissima. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1387864558711328778