Lillo al timone del Concerto del Primo Maggio con Ambra e Stefano Fresi

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 aprile 2021)Definito il cast di cantanti, si completa anche il tris di conduttori deldel2021, in diretta domani su Rai 3 dalle 16.30 fino a mezzanotte. Insieme adAngiolini e, arriva last minute, reduce dal successo di LOL. “Io non so neppure chi canta: non ho avuto ancora tempo di guardare la scaletta (…) Sono contento di essere presente a un appuntamento così importante. Io ero conosciuto soprattutto dalla gente dai 25 anni in su. Ora sono popolare anche fra i teenager” ha dichiarato il comico romano al Giornale. La sua, in effetti, è una inedita popolarità sui social grazie allo show di Amazon Prime Video, che l’ha visto indiscusso protagonista. “So’” è ormai un tormentone, ...