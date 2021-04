Liguria: il FAI riapre tre magnifici siti, in piena sicurezza (Di venerdì 30 aprile 2021) Il FAI - Fondo Ambiente Italiano sta riaprendo, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, i Beni nelle regioni dov'è consentito in base al DPCM del 26 aprile. E'il caso della Liguria , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) Il FAI - Fondo Ambiente Italiano stando, nel pieno rispetto delle misure disanitaria, i Beni nelle regioni dov'è consentito in base al DPCM del 26 aprile. E'il caso della, ...

Advertising

Simo07827689 : RT @Mendel_64: Perché non parliamo delle porcate che fai tu in Liguria ?????????????????? - Mendel_64 : Perché non parliamo delle porcate che fai tu in Liguria ?????????????????? - LiguriaNotizie : Agricoltura, sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil sospendono sciopero di venerdì 30 aprile - lecodisavona : Fai: riaprono i beni della Liguria - Teleradiopace : Venerdì 30 aprile lo sciopero dei lavoratori del comparto agricolo indetto da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil della … -