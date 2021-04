Liga, Celta Vigo-Levante: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Va in scena questa sera Celta Vigo–Levante, anticipo valevole per la 34a giornata della Liga. Ecco le ultime dal match del campionato spagnolo con le probabili formazioni e la diretta tv dell’incontro. Con cinque giornate ancora da giocare, il campionato spagnolo è più vivo che mai, con Atletico Madrid primo ma con due soli punti di vantaggio su Real Madrid e Barcellona. In questo senso, Celta Vigo–Levante di questa sera va però probabilmente nella direzione opposta alla situazione in vetta, con due squadre che sembrano ormai avere poco da chiedere a questi ultimi turni di campionato se non cercare di concludere la stagione nel miglior modo possibile. Entrambe le squadre si trovano infatti in una posizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Va in scena questa sera, anticipo valevole per la 34a giornata della. Ecco le ultime dal match del campionato spagnolo con lee latv dell’incontro. Con cinque giornate ancora da giocare, il campionato spagnolo è più vivo che mai, con Atletico Madrid primo ma con due soli punti di vantaggio su Real Madrid e Barcellona. In questo senso,di questa sera va però probabilmente nella direzione opposta alla situazione in vetta, con due squadre che sembrano ormai avere poco da chiedere a questi ultimi turni di campionato se non cercare di concludere la stagione nel miglior modo possibile. Entrambe le squadre si trovano infatti in una posizione ...

