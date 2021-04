Liga 2020 2021 | il Celta Vigo batte il Levante e prova ad avvicinarsi alla zona Europa

(Di venerdì 30 aprile 2021) Importante vittoria per ilnell’anticipo della trentaquattresima giornata dellacontro il. nello scontro di metà classifica prevalgono i padroni di casa per 2-0, un successo fondamentale perché permette loro di continuare a sperare di inserirsi in extremis nella lotta per un posto in. Resta invece a 38 la squadra di casa, che non può dirsi ancora salva ma che ha comunque le spalle abbastanza coperte. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la ripresa si apre proprio col gol segnato da Mendez al 54?. Sfida in discesa ora per il, che prende sempre più il comando delle operazioni e concede davvero pochissimo al. La partita, tuttavia, resta in bilico fino a un quarto d’ora dal termine, ...

Advertising

DiMarzio : #Barcellona, #Koeman salterà le partite contro #Valencia e #AtleticoMadrid - infobetting : Formazioni Liga 34a giornata 2020/2021 - MauriDalzotto : ?????????????? Manchester United 6x2 Roma ???? ???? Liga Europa 2020/21 ?? Semi, JOGO DE IDA ??? Old Trafford, Manchester ??? 29/04/21 - diego_tvl : @enricomarr1 @MarcoDiMaro Perse solo una partita. Il ritorno l'ha vinta. E indovina cosa è successo al Barcellona g… - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Il Barcellona fallisce clamorosamente il sorpasso in vetta ?? #BarcaGranada | #Liga -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Calcio d'Angolo

La/21 è iniziata in questo modo, con le tre grandi di Spagna schiacciate dal recente passato e costrette a vagare senza meta come De Niro in Taxi Driver di Martin Scorsese. A Barcellona, in .../2021 18:10 FC Liefering - FC Dornbirn 18:30 SV Lafnitz - Austria Wien (A) FC Juniors OÖ - Vorwärts Steyr FC Blau Weiß Linz - Floridsdorfer AC SKU Amstetten - Kapfenberger SV 1919 20:25 ...La partita Elche - Atletico Madrid del 1 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Liga ...La partita Valencia - Barcellona del 2 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Liga ...