Li riconoscete? Oggi sono una delle famiglie più amate (e discusse) (Di venerdì 30 aprile 2021) Questa foto sta facendo il giro del web. Si tratta di una delle famiglie più famose in Italia. E voi li avete riconosciuti? La foto che ha incantato il web: ecco chi sono i protagonisti La bellissima Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto il pieno di like. Rosita ha voluto mostrare ai suoi tantissimi followers com’era la sua famiglia in passato. Al centro tra i due fratelli c’è Rosalinda, a sinistra troviamo Giacomo e sulla destra c’è Rosita.Tra i tantissimi commenti balza subito agli occhi quello di Romina Power che ha scritto:“Io vi ricordo a Bordighera cosi”. Le esperienze nel mondo dello spettacolo di Rosita, Giacomo e Rosalinda: i tree figli di Adriano Celentano e Claudia Mori I tre figli del molleggiato hanno avuto tutti ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Questa foto sta facendo il giro del web. Si tratta di unapiù famose in Italia. E voi li avete riconosciuti? La foto che ha incantato il web: ecco chii protagonisti La bellissima Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto il pieno di like. Rosita ha voluto mostrare ai suoi tantissimi followers com’era la sua famiglia in passato. Al centro tra i due fratelli c’è Rosalinda, a sinistra troviamo Giacomo e sulla destra c’è Rosita.Tra i tantissimi commenti balza subito agli occhi quello di Romina Power che ha scritto:“Io vi ricordo a Bordighera cosi”. Le esperienze nel mondo dello spettacolo di Rosita, Giacomo e Rosalinda: i tree figli di Adriano Celentano e Claudia Mori I tre figli del molleggiato hanno avuto tutti ...

