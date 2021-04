LG presenta i nuovi moduli fotovoltaici serie NeON H e NeON R

(Di venerdì 30 aprile 2021) LG Electronics porta anche sul mercato italiano l’ultima generazione del solare ad alto rendimento. La società ha lanciato leH eR,caratterizzati da alti livelli di potenza e affidabilità. “I nostriprodotti sono la soluzione più affidabile ed efficiente che LG abbia mai realizzato”, spiega Kevin Kim, vice presidente e a capo dell’unità Energy Business della LG Electronics Business Solutions Company. Entrambe lesi affidano alle innovative celle formato M6 con drogaggio di tipo N, capaci di offrire prestazioni migliorate e stabili nel tempo. Anche in caso di basso irraggiamento solare o condizioni meteo avverse. Ideali sia per applicazioni residenziali che commerciali, ...

MotoE World Cup: Enel X lancia la Juiceroll Race Edition, la nuova infrastruttura di ricarica per la MotoE World
Samsung presenta la nuova serie Galaxy Book Pro: I nuovi Samsung Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 ridisegnano
Advanced Innovations partecipa a #secsolutionforum e presenta i #switch di rete industriali che offrono una
Samsung presenta i suoi nuovi Galaxy Book!

...celebrare il successo della serie nei Disney Store e su shopDisney.it sono disponibili tanti... Ispirata alla nuovissima serie in streaming su Disney+, la pin in edizione limitatail ...Il nuovo video di gameplay ha anche introdotto seiveicoli , che si aggiungono agli oltre ... Il giocoanche un rivoluzionario Track Editor che consente ai giocatori di personalizzare le ...Presente fin dalla nascita della Facoltà teologica del Triveneto, il terzo ciclo (dottorato) (scarica il pieghevole) corona il percorso di studi teologici. Oggi sono una trentina, un numero che si è m ...Tra le principali funzionalità introdotte questo mese in Microsoft 365 c'è la trascrizione in tempo reale delle riunioni in Teams (solo in inglese).