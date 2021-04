Lg presenta i nuovi moduli fotovoltaici serie Neon H e neon R (Di venerdì 30 aprile 2021) MILANO – Lg Electronics porta anche sul mercato italiano l’ultima generazione del solare ad alto rendimento. La società ha lanciato le serie neon H e neon R, moduli fotovoltaici caratterizzati da alti livelli di potenza e affidabilità. “I nostri nuovi prodotti sono la soluzione più affidabile ed efficiente che Lg abbia mai realizzato”, spiega Kevin Kim, vice presidente e a capo dell’unità Energy Business della Lg Electronics Business Solutions Company. Entrambe le serie si affidano alle innovative celle formato M6 con drogaggio di tipo N, capaci di offrire prestazioni migliorate e stabili nel tempo. Anche in caso di basso irraggiamento solare o condizioni meteo avverse. Ideali sia per applicazioni residenziali che commerciali, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 aprile 2021) MILANO – Lg Electronics porta anche sul mercato italiano l’ultima generazione del solare ad alto rendimento. La società ha lanciato leH eR,caratterizzati da alti livelli di potenza e affidabilità. “I nostriprodotti sono la soluzione più affidabile ed efficiente che Lg abbia mai realizzato”, spiega Kevin Kim, vice presidente e a capo dell’unità Energy Business della Lg Electronics Business Solutions Company. Entrambe lesi affidano alle innovative celle formato M6 con drogaggio di tipo N, capaci di offrire prestazioni migliorate e stabili nel tempo. Anche in caso di basso irraggiamento solare o condizioni meteo avverse. Ideali sia per applicazioni residenziali che commerciali, ...

