L'ex Real Madrid Metzelder condannato per pedopornografia

L'ex calciatore della nazionale Christoph Metzelder e' stato condannato dal tribunale di Duesseldorf a dieci mesi di liberta' vigilata per essersi scambiato materiale pedo - pornografico via chat.

