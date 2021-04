L'esame farsa di Suarez a Perugia (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - "Mi chiamo Luis, sono un calciatore professionista, sono sposato con mia moglie da dieci anni". E ancora: "Ci sono quattro persone, papà, mamà e bambino e bambina a fare cibo. Il supermercato, la spesa. A mangiare, il bambino porta cocomella". Sono alcune delle frasi pronunciate dal calciatore uruguaiano Luis Suarez durante l'esame volto ad attestare la sua conoscenza della lingua italiana, sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia lo scorso 17 settembre. Test che secondo i magistrati perugini sarebbe stata una 'farsa', perché le domande sarebbero state comunicate in anticipo al bomber dagli esaminatori. Il video, intercettato dalla Guardia di Finanza grazie a una telecamera nascosta, è stato inserito tra gli atti dell'indagine condotta dalla procura di Perugia, guidata da Raffaele ... Leggi su agi (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - "Mi chiamo Luis, sono un calciatore professionista, sono sposato con mia moglie da dieci anni". E ancora: "Ci sono quattro persone, papà, mamà e bambino e bambina a fare cibo. Il supermercato, la spesa. A mangiare, il bambino porta cocomella". Sono alcune delle frasi pronunciate dal calciatore uruguaiano Luisdurante l'volto ad attestare la sua conoscenza della lingua italiana, sostenuto all'Università per Stranieri dilo scorso 17 settembre. Test che secondo i magistrati perugini sarebbe stata una '', perché le domande sarebbero state comunicate in anticipo al bomber dagli esaminatori. Il video, intercettato dalla Guardia di Finanza grazie a una telecamera nascosta, è stato inserito tra gli atti dell'indagine condotta dalla procura di, guidata da Raffaele ...

