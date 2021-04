"L'eredità genetica dei Neanderthal svela quanto siamo vulnerabili al Covid-19" (Di venerdì 30 aprile 2021) La sua scomparsa è avvenuta circa 40 mila anni fa, ma l’eredità genetica dell’uomo di Neanderthal sembra sopravvivere e influenzare la reazione del nostro organismo all’infezione da SARS-CoV-2. A dirlo sono i ricercatori Hugo Zeberg del Karolinska Institutet di Stoccolma e Svante Pääbo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, che mesi fa avevano scoperto un gene tramandato dai Neandertahl che aumentava le probabilità di ammalarsi gravemente di Covid-19, mentre più recentemente ne hanno individuati tre che riducono il rischio. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Pnas, fa emergere che questi tre geni ridurrebbero le probabilità di sviluppare una forma grave della malattia di circa il 22%. Essi si trovano uno accanto all’altro sul cromosoma 12. Confrontando il DNA di 2.200 pazienti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) La sua scomparsa è avvenuta circa 40 mila anni fa, ma l’dell’uomo disembra sopravvivere e influenzare la reazione del nostro organismo all’infezione da SARS-CoV-2. A dirlo sono i ricercatori Hugo Zeberg del Karolinska Institutet di Stoccolma e Svante Pääbo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, che mesi fa avevano scoperto un gene tramandato dai Neandertahl che aumentava le probabilità di ammalarsi gravemente di-19, mentre più recentemente ne hanno individuati tre che riducono il rischio. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Pnas, fa emergere che questi tre geni ridurrebbero le probabilità di sviluppare una forma grave della malattia di circa il 22%. Essi si trovano uno accanto all’altro sul cromosoma 12. Confrontando il DNA di 2.200 pazienti ...

