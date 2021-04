Leonardo Pieraccioni, ricordate com’era agli inizi? | Il divertente video del passato (Di venerdì 30 aprile 2021) Il mitico attore Leonardo Pieraccioni ha condiviso sui social un momento del passato insieme ad una fantastica artista italiana: ecco il divertentissimo video. Il divertente video del passato di Leonardo Pieraccioni (getty images)Il mitico Leonardo Pieraccioni, uno dei più bravi e divertenti attori italiani, sarà ospite questa sera della nuova puntata di Top dieci, lo show condotto dal suo amico di lunga data Carlo Conti. Durante la sfida di stasera, i sei ospiti saranno divisi in due categorie, una maschile e una femminile. Da una parte troviamo infatti le “laureate”, in cui ci sono Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e Diletta Leotta. Contro di loro invece ci sono gli uomini, i “laureati”. Questi sono ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) Il mitico attoreha condiviso sui social un momento delinsieme ad una fantastica artista italiana: ecco il divertentissimo. Ildeldi(getty images)Il mitico, uno dei più bravi e divertenti attori italiani, sarà ospite questa sera della nuova puntata di Top dieci, lo show condotto dal suo amico di lunga data Carlo Conti. Durante la sfida di stasera, i sei ospiti saranno divisi in due categorie, una maschile e una femminile. Da una parte troviamo infatti le “laureate”, in cui ci sono Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e Diletta Leotta. Contro di loro invece ci sono gli uomini, i “laureati”. Questi sono ...

Advertising

M0rd1cch10 : #topdieci stasera la seconda puntata I Laureati: Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Leonardo Pieraccioni vs Le Lau… - leggoit : Top Dieci: super ospite Umberto Tozzi. A far parte delle squadre anche Leonardo Pieraccioni e Diletta Leotta - rio_vela : - E forse, gli amori migliori son proprio questi: quelli che sembra che possa succedere chissà che, e poi invece no… - gioeco : RAI1 | TOP DIECI con CARLO CONTI ospiti LEONARDO PIERACCIONI ROCCO PAPALEO MASSIMO CECCHERINI ANNA TATANGELO DILETT… - DonnaGlamour : 6 curiosità su Leonardo Pieraccioni: dall’amore nato sul set a quello per la figlia Martina -