Leonardo Pieraccioni | chi è | età | carriera | chi è la moglie | fidanzata | Instagram | film

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo l’esordio della settimana scorsa, torna l’appuntamento con Top Dieci, la seconda edizione del gioco diretto e condotto da Carlo Conti. E’ tutto pronto per questa sera, venerdì 30 aprile, in prima serata su Rai 1 partire dalle 21:25. Questa sera, venerdì 30 aprile , si sfideranno due squadre. Una squadra è composta da, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. La seconda da Anna Tatangelo, Diletta Leotta e Sabrina Salerno. In questo articolo alcune informazioni e curiosità sul ‘giudice’: chi è, età,è nato a Firenze il 17 febbraio del 1965, figlio unico. Dopo aver frequentato per due anni l’indirizzo per perito aziendale, nel 1981, all’età di ...