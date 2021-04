Leonardo | decolla anche l' Academy di Piladelphia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Raddoppia la Helicopter Trainingdi, che apre a Philadelphia, Pennsylvania, città che già ospita il quartier generaleelicotteri negli Usa. La nuova struttura consentirà di soddisfare le esigenze di formazione dettate dalla crescente domanda di servizi di addestramento nel Nord e Sud America, attraverso soluzioni all'avanguardia nel campo della simulazione avanzata, della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale, sia per i piloti, sia per i tecnici della manutenzione. Oltre ai simulatori full motion per AW139, AW169 e AW119, presso l'di Philadelphia sarà attivoil primo simulatore civile al mondo per il convertiplano, basato sullo AW-609 di prossima certificazione. Il lancio della nuova Trainingera stato annunciato durante il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo decolla

Formiche.net

...appuntamenti istituzionali (in Sicilia il 18 e 19 settembre 2020 per Rosario Livatino e... il venerdì mattina, tra le 10 e le 11, il Falcon con la Casellatidall'aeroporto militare di ...BPER , con un importante progresso del 2,40%. In evidenza Tenaris , che mostra un forte incremento del 2,00%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,74%. ...Proseguono gli interventi per il taglio delle erbe e per lo spazzamento meccanizzato sul territorio comunale. Questo il programma dei prossimi giorni: il 4 maggio in via Cardinal La Fontaine, via dell ...Tutte le informazioni su giorni e luoghi interessati dagli interventi NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi per il taglio ...