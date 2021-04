Lega | Politi | solo vergogna su bonus affitti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Da un anno Roma Capitale ha a disposizione le risorse economiche per coprire il bando sulaffitto della scorsa primavera. Nato per sostenere le famiglie fortemente provate dalla pandemia, si e’ trasformato in unadella Capitale.” “In un anno sono state evase1/3 delle pratiche, lasciando nell’attesa e conseguente disperazione chi realmente ne aveva bisogno. Notizie dall’Assessorato al Patrimonio non pervenute, nonostante ciclicamente, io stesso, abbia inviato richieste di chiarimenti. Lo continuo a dire, questa Giunta non e’ solamente incapace, ma pericolosa”. Cosi’ in un comunicato Maurizio, capogruppoin Assemblea Capitolina.

