Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Spezia (Di venerdì 30 aprile 2021) Hellas Verona-Spezia – è la gara che aprirà il 34esimo turno di Serie A 2020-21, calcio d’inizio sabato 1 maggio alle 15.00 al Bentegodi. Juric deve decidere tra Magnani, Gunter, Dimarco e Dawidowicz per i tre slot in difesa, dubbi anche mediana: uno tra Sturaro e Tameze affiancherà il giovane Ilic, Faraoni e Lazovic sicuri del posto sugli esterni. Kalinic insidia Lasagna in avanti, ma l’ex Udinese sembra in leggero vantaggio: alle spalle ci saranno Barak ed il rientrante Zaccagni, recuperato dopo aver saltato l’Inter per una botta alla caviglia. Italiano dovrebbe schierare Ferrer a destra, Marchizza a sinistra e Ismajli-Erlic centrali a protezione della porta di Provedel. Dovrebbe tornare Matteo Ricci in cabina di regia con Estevez e Maggiore al suo fianco. In avanti Agudelo, Verde e Farias si giocano un posto nel tridente al fianco ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021)– è la gara che aprirà il 34esimo turno di Serie A 2020-21, calcio d’inizio sabato 1 maggio alle 15.00 al Bentegodi. Juric deve decidere tra Magnani, Gunter, Dimarco e Dawidowicz per i tre slot in difesa, dubbi anche mediana: uno tra Sturaro e Tameze affiancherà il giovane Ilic, Faraoni e Lazovic sicuri del posto sugli esterni. Kalinic insidia Lasagna in avanti, ma l’ex Udinese sembra in leggero vantaggio: alle spalle ci saranno Barak ed il rientrante Zaccagni, recuperato dopo aver saltato l’Inter per una botta alla caviglia. Italiano dovrebbe schierare Ferrer a destra, Marchizza a sinistra e Ismajli-Erlic centrali a protezione della porta di Provedel. Dovrebbe tornare Matteo Ricci in cabina di regia con Estevez e Maggiore al suo fianco. In avanti Agudelo, Verde e Farias si giocano un posto nel tridente al fianco ...

