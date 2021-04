Le tre grandi crisi dell'America Latina alle prese col Covid (Di venerdì 30 aprile 2021) A causa del Covid-19 l’America Latina risulta essere una delle regioni che più hanno pagato in termini economici e sociali a causa di problemi infrastrutturali di lungo periodo che hanno caratterizzato il suo stile di sviluppo. La conseguenza è che la sua ripresa economica dovrà mettere in atto significative riforme strutturali produttive, fiscali e istituzionali, al fine di raggiungere un nuovo stile di sviluppo inclusivo e sostenibile. Complessivamente nello scorso anno l’area ha subito una contrazione economica pari al 7,1%, la qual cosa ha fatto sì che 44 milioni di latinoAmericani abbiano perso il loro lavoro. L’impoverimento generalizzato determinato dalla crisi pandemica si è ripercosso anche sull’educazione, con circa 17 milioni di studenti degli ultimi corsi di scuola ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) A causa del-19 l’risulta essere unae regioni che più hanno pagato in termini economici e sociali a causa di problemi infrastrutturali di lungo periodo che hanno caratterizzato il suo stile di sviluppo. La conseguenza è che la sua ripresa economica dovrà mettere in atto significative riforme strutturali produttive, fiscali e istituzionali, al fine di raggiungere un nuovo stile di sviluppo inclusivo e sostenibile. Complessivamente nello scorso anno l’area ha subito una contrazione economica pari al 7,1%, la qual cosa ha fatto sì che 44 milioni di latinoni abbiano perso il loro lavoro. L’impoverimento generalizzato determinato dallapandemica si è ripercosso anche sull’educazione, con circa 17 milioni di studenti degli ultimi corsi di scuola ...

Le tre grandi crisi dell'America Latina alle prese col Covid La pandemia si è trovata ad agire in un preesistente quadro di crisi sociale, crescita bassa, ritardo tecnologico ...

La pandemia si è trovata ad agire in un preesistente quadro di crisi sociale, crescita bassa, ritardo tecnologico ...