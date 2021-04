Le ritorsioni di Putin | al presidente dell' europarlamento Sassoli vietato l' ingresso in Russia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Un atto ostile e volgare. Che dimostra la volontà di Mosca di alzare il livelloo scontro con l'Europa. Otto cittadini europei, tra cui il, David, non ...

Un atto ostile e volgare. Che dimostra la volontà di Mosca di alzare il livello dello scontro con l'Europa. Otto cittadini europei, tra cui il presidente dell'europarlamento, David Sassoli, non ......considerano le misure di risposta russe una "escalation" e si riservano il diritto diLe ... in cui sosteneva che il presidente russo Vladimiravrebbe "pagato un prezzo" per le presunte ...Il provvedimento riguarda anche altri sette cittadini europei. Si tratta della risposta all'analoga misura adottata dall'Unione europea nei confronti di sei cittadini russi ...«Atti ostili da Roma». Reazione dell’Italia: grave e infondato. A fine mese lascerà Mosca l’ambasciatore Terracciano. È stato espulso l’attaché navale dell’ambasciata Curzio Pacifici ...