Le regole al mare, bar, ristoranti, cinema, spettacoli, terme e matrimoni: le nuove linee guida delle Regioni (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono state divulgate le nuove linee guida per le riaperture delle attività, redatte dalla Conferenza delle Regioni e inviate al Governo. Ecco dunque le regole nell'ambito della ristorazione, delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono state divulgate leper le riapertureattività, redatte dalla Conferenzae inviate al Governo. Ecco dunque lenell'ambito della ristorazione,...

Advertising

lucianonobili : 130 morti in mare. Uomini, donne, bambini. Ed è una stima: potrebbero essere 120 o 150. Niente nomi ne cognomi, vi… - Marcozanni86 : @RamaPardus @SovranitaLavoro @zagreus39922475 Ma leggettevele le proposte! Il documento votato vale per la mobilità… - baboskibe : @taniacips @thepalecountess Sono anche stanca e, nel rispetto delle regole, vedrò amici/parenti finché me lo permet… - romi_andrio : RT @il_piccolo: Da ieri mattina niente più controlli ai valichi tra Italia e Slovenia. Ma questo cambia qualcosa per la regolamentazione de… - Laviniaxstyles : RT @gengy00: #amici20 Sentite rispettiamo tutti le regole perché io questa estate voglio andare al mare e ballare Loca a tutto volume -