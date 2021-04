Le parole di Vettel nella conferenza stampa del Gp del Portogallo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lediinsono ben chiare: “Vogliamo raggiungere le squadre che al momento sono sopra di noi. Le prime gare non hanno dato buoni riscontri sulla nostra posizione, credo. Io stesso ho bisogno di più tempo in macchina. Sono curioso di sapere come andranno le prossime gare e cosa dovremo fare per raggiungere L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::si esprime su LeClerc, in vista del Gp di Turchiafa il punto della sua stagione alla guida della Ferrarisvela il punto debole della Ferrari. Le dichiarazionipronto a stupire con l’Aston Martin nel 2021. I saluti alla Ferrari: “Le critiche non mi ...

Advertising

saetta1971 : Buongiorno - automotorinews : ??? Nonostante un periodo difficile, arrivano le lodi per Sebastian #Vettel da parte di un ex compagno di squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : parole Vettel

Virgilio Sport

Zero punti in due gare, non certo un rendimento da campione del mondo. Sebastianfatica a vedere la luce in fondo al tunnel, e dopo l'erroraccio di Sakhir che ha coinvolto ...Queste le sue...Per qualcuno un ulteriore segnale di pressione nei confronti di. Hulkenberg: 'Non sono una minaccia per' Proprio in queste ore Nico è stato interrogato sulle sue reali possibilità di ...L'ex ferrarista Sebastian Vettel ha parlato del suo inizio di stagione balbettante e delle prospettive stagionali della sua Aston Martin ...Alla vigilia del week end del Gran Premio del Portogallo, uno degli argomenti forti nel circus della Formula 1 è l’inizio stentato di Sebastian Vettel che pare continuare il suo periodo nero dopo lo s ...