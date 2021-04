Le lacrime di Giulia e la rivincita di Fariba: il girl power vince (Di venerdì 30 aprile 2021) L’avventura di Fariba sull’Isola dei famosi 2021 era iniziata davvero nel peggiore dei modi. Gli arrivisti, vuoi perchè un po’ avevano studiato tutti i concorrenti ( e ben sapevano il seguito che Fariba può avere) vuoi perchè si sono davvero trovati bene con la Teherani, l’hanno accolta sotto la loro ala protettiva e per lei tutto è cambiato. Lo abbiamo visto anche nelle diverse clip mandate in onda nella puntata dell’Isola di ieri, con le lacrime prima di Fariba e poi con quelle di Giulia Salemi, chiamata ancora una volta a stare vicino alla sua mamma. Fariba ha una storia molto importante alle spalle e come lei però ha fatto notare, nessuno le ha chiesto niente del suo passato. Ma è una prerogativa di questa Isola dei famosi: avete mai visto delle clip dove i naufraghi parlano tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021) L’avventura disull’Isola dei famosi 2021 era iniziata davvero nel peggiore dei modi. Gli arrivisti, vuoi perchè un po’ avevano studiato tutti i concorrenti ( e ben sapevano il seguito chepuò avere) vuoi perchè si sono davvero trovati bene con la Teherani, l’hanno accolta sotto la loro ala protettiva e per lei tutto è cambiato. Lo abbiamo visto anche nelle diverse clip mandate in onda nella puntata dell’Isola di ieri, con leprima die poi con quelle diSalemi, chiamata ancora una volta a stare vicino alla sua mamma.ha una storia molto importante alle spalle e come lei però ha fatto notare, nessuno le ha chiesto niente del suo passato. Ma è una prerogativa di questa Isola dei famosi: avete mai visto delle clip dove i naufraghi parlano tra ...

