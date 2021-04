Le dichiarazioni di Lauria da Giletti spiazzano il legale Paolo Costa che rinuncia al mandato

(Di venerdì 30 aprile 2021) Caso Ciro Grillo, i Pm valutano l’accusa di revenge porn e uno degli avvocati si dimette. Il ragazzo ha ribadito in tv che la "vittima" era consenziente Caso Ciro Grillo, i Pm valutano l’accusa di revenge porn e uno degli avvocati si dimette su Notizie.it.

... le reazioni della politica Oggi l'avvocato Paolo Costa, difensore di Vittorio, uno dei ... incaricato dagli avvocati di Grillo Jr, sull'attendibilità delledella ragazza. L'avviso ...... l'indagine per violenza di gruppo su di lui e sugli amici Francesco Corsiglia, Vittorioe ... Da allora è stato un susseguirsi die rivelazioni, che hanno fatto infine sbottare i ...28 aprile 2021 a. a. a. (Adnkronos) - La Procura ha anche una serie di fotografie e immagini che ha inserito nel fascicolo. 'La ragazza ha poi perso conoscenza fino alle 15 quando è tornata a Palau', ...Ciro Grillo, spuntano nuove accuse per alcuni indagati: «Schiaffi su schiena e natiche». Nelle stesse ore in cui i genitori della ragazza italo-norvegese che accusa ...