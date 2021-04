Le assurdità del protocollo anti-Covid: “In bagno al ristorante? Solo in caso di grave urgenza” (Di venerdì 30 aprile 2021) Anche andare in bagno, in tempi come questi, rischia di diventare un problema, che ci crediate o no. Colpa di normative pensate per contrastare il Covid e che in realtà non stanno facendo altro che generare confusione nei clienti e in quei ristoratori che speravano finalmente di tornare a lavorare anche a cena, limitati invece dal coprifuoco fissato ancora per le 22. E costretti ora a interpretare anche regolamenti che sembrano pensati, più che altro, per complicare ulteriormente la vita a chi avrebbe bisogno soltanto di un po’ di normalità. Tra le denunce arrivate in questi giorni, a colpire è quella fatta alle pagine di Napoli Today da Enrico Schettino, titolare della catena Giappo che ha da poco inaugurato un nuovo locale nel quartiere Chiaia. E che ha puntato il dito contro le nuove regole dettate per l’utilizzo dei servizi igienici: “Sei seduto ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 aprile 2021) Anche andare in, in tempi come questi, rischia di diventare un problema, che ci crediate o no. Colpa di normative pensate per contrastare ile che in realtà non stanno facendo altro che generare confusione nei clienti e in quei ristoratori che speravano finalmente di tornare a lavorare anche a cena, limitati invece dal coprifuoco fissato ancora per le 22. E costretti ora a interpretare anche regolamenti che sembrano pensati, più che altro, per complicare ulteriormente la vita a chi avrebbe bisogno soltanto di un po’ di normalità. Tra le denunce arrivate in questi giorni, a colpire è quella fatta alle pagine di Napoli Today da Enrico Schettino, titolare della catena Giappo che ha da poco inaugurato un nuovo locale nel quartiere Chiaia. E che ha puntato il dito contro le nuove regole dettate per l’utilizzo dei servizi igienici: “Sei seduto ...

