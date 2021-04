Lazio, allarme variante indiana. Verso zona rossa a Sabaudia, Zingaretti: “Bloccare i voli” (Di venerdì 30 aprile 2021) Lazio, allarme variante indiana La variante indiana spaventa la Regione Lazio. Un allarme destinato a crescere alla luce dello screening compiuto ieri dall’Asl di Latina a Bella Farnia, frazione alle porte di Sabaudia, dove su circa 500 cittadini di nazionalità indiana sottoposti a tampone ne sono stati trovati positivi 87, circa il 20 per cento. Secondo le informazioni che l’Azienda sanitaria ha raccolto dai cinque leader della comunità (riportate oggi da La Repubblica), circa 300 lavoratori sono rientrati in Italia nelle ultime due settimane e si trovano ora nell’agro pontino. Nessuno di loro o quasi, come prevedeva il primo provvedimento firmato dal ministro della salute Roberto Speranza, si sarebbe presentato agli ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021)Laspaventa la Regione. Undestinato a crescere alla luce dello screening compiuto ieri dall’Asl di Latina a Bella Farnia, frazione alle porte di, dove su circa 500 cittadini di nazionalitàsottoposti a tampone ne sono stati trovati positivi 87, circa il 20 per cento. Secondo le informazioni che l’Azienda sanitaria ha raccolto dai cinque leader della comunità (riportate oggi da La Repubblica), circa 300 lavoratori sono rientrati in Italia nelle ultime due settimane e si trovano ora nell’agro pontino. Nessuno di loro o quasi, come prevedeva il primo provvedimento firmato dal ministro della salute Roberto Speranza, si sarebbe presentato agli ...

Advertising

Mariann46409026 : RT @SouadSbai: #VARIANTEINDIANA: #SPERANZA VIETA INGRESSO E TRANSITO IN #ITALIA A CHI È STATO IN #INDIA. MA NON BLOCCA I #VOLI: UN FENOMENO… - Max09295648 : RT @SouadSbai: #VARIANTEINDIANA: #SPERANZA VIETA INGRESSO E TRANSITO IN #ITALIA A CHI È STATO IN #INDIA. MA NON BLOCCA I #VOLI: UN FENOMENO… - Mario44623861 : RT @SouadSbai: #VARIANTEINDIANA: #SPERANZA VIETA INGRESSO E TRANSITO IN #ITALIA A CHI È STATO IN #INDIA. MA NON BLOCCA I #VOLI: UN FENOMENO… - patripatty5 : RT @SouadSbai: #VARIANTEINDIANA: #SPERANZA VIETA INGRESSO E TRANSITO IN #ITALIA A CHI È STATO IN #INDIA. MA NON BLOCCA I #VOLI: UN FENOMENO… - anto_galli4 : RT @SouadSbai: #VARIANTEINDIANA: #SPERANZA VIETA INGRESSO E TRANSITO IN #ITALIA A CHI È STATO IN #INDIA. MA NON BLOCCA I #VOLI: UN FENOMENO… -