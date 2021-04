Lazio, al via prenotazione vaccino per fascia d’età 18-49 (Di venerdì 30 aprile 2021) La Regione Lazio apre le prenotazioni per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 ai cittadini tra i 18 e i 49 anni Da domani il Lazio aprirà le prenotazioni per la prima somministrazione del vaccino anti Covid a coloro che rientrano nella fascia di età 18-49. Le dosi di antidoto disposte per l’inocuLazione dei nati tra il 2003 e il 1972 sono Pfizer, Moderna, AstraZenca o Johnson&Johnson. Potrà prenotarsi per la vaccinazione solo chi dispone dei requisiti indicati nella tabella 3 del piano vaccinale. Chi vorrà prenotarsi dovrà essere in possesso della tessera fiscale e del codice di esenzione. Questi i codici di esenzione accettati dalla Regione Lazio ai fini della prenotazione. Per assistenza alla prenotazione o ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021) La Regioneapre le prenotazioni per la somministrazione delcontro il Covid-19 ai cittadini tra i 18 e i 49 anni Da domani ilaprirà le prenotazioni per la prima somministrazione delanti Covid a coloro che rientrano nelladi età 18-49. Le dosi di antidoto disposte per l’inocune dei nati tra il 2003 e il 1972 sono Pfizer, Moderna, AstraZenca o Johnson&Johnson. Potrà prenotarsi per la vaccinazione solo chi dispone dei requisiti indicati nella tabella 3 del piano vaccinale. Chi vorrà prenotarsi dovrà essere in possesso della tessera fiscale e del codice di esenzione. Questi i codici di esenzione accettati dalla Regioneai fini della. Per assistenza allao ...

