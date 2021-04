Lazio, 12 mesi al presidente Lotito: la sentenza della Corte d’Appello (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ arrivata la sentenza della Corte d’Appello della Federcalcio sul caos tamponi in casa Lazio e sulla vioLazione dei protocolli Covid. Nel dettaglio il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato squalificato per 12 mesi, mentre in precedenza il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare aveva inflitto al numero uno 7 mesi di inibizione e 12 mesi ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia: l’accusa era quella di vioLazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti. Sono stati confermati i 12 mesi nei confronti dei due medici Pulcini e Rodia, la multa per il club è salita da 150 a 200 mila. Adesso la ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ arrivata laFedercalcio sul caos tamponi in casae sulla vione dei protocolli Covid. Nel dettaglio ilbiancoceleste Claudioè stato squalificato per 12, mentre in precedenza il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare aveva inflitto al numero uno 7di inibizione e 12ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia: l’accusa era quella di vione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti. Sono stati confermati i 12nei confronti dei due medici Pulcini e Rodia, la multa per il club è salita da 150 a 200 mila. Adesso la ...

Advertising

capuanogio : ?? #Lotito inibito per 12 mesi nel processo d’appello per la vicenda tamponi della #Lazio. Con questa sanzione scatt… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS 12 mesi di squalifica per Claudio #Lotito, dopo il caos tamponi in casa #Lazio. Resta da capire,… - FBiasin : +++ La Corte d'appello della Figc inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della #Lazio, Claudio #Lotito per la… - Tonico904 : RT @capuanogio: ?? #Lotito inibito per 12 mesi nel processo d’appello per la vicenda tamponi della #Lazio. Con questa sanzione scatta la dec… - ndl00 : #Lazio, La Corte D’Appello respinge il ricorso ed inibisce #Lotito per 12 mesi. La #Lazio farà ancora ricordo al Co… -