Lavoro, un nuovo Patto per il Pd (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi, 1° maggio, c'è poco da festeggiare. Piuttosto, l'unico modo davvero onesto per onorare questa giornata è parlare il linguaggio della verità e ragionare su come ricostruire sul Lavoro l'Italia del dopo Covid. Il Lavoro delle donne, prima di tutto, per il quale siamo penultimi in Europa, davanti solo alla Grecia. E quello dei giovani, per cui, notizia di ieri, siamo ancora penultimi in Europa – peggio di noi solo la Spagna – con un tasso di disoccupazione giovanile pari … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro nuovo il momento di un nuovo patto sociale per il lavoro" ... è tempo di una rinnovata concerta zione tra i grandi soggetti collettivi, il Governo e le Regioni, per negoziare un nuovo patto sociale che metta al centro crescita, lavoro, innova zione, contrasto ...

Stazione Capaccio - Roccadaspide: Sì al nuovo sovrappasso ... con la richiesta che questo lavoro non solo non interferisca con il nostro più grande progetto che ... siamo riusciti a ottenere da quest'ultima il parere favorevole alla costruzione di un nuovo ...

Nuovo decreto: proroghe permessi soggiorno,esame consulenti del lavoro, lavoro agile Fiscoetasse “Disability divide”, al via il piano globale per l’inclusione digitale E per consentire ai disabili di usufruire dei nuovi strumenti nella formazione e nel lavoro. Ad alimentare il piano è un nuovo fondo nell’ambito di intelligenza artificiale “Ai for Accessibility”.

Vaccini e lavoro, per un primo maggio di speranza È un primo maggio di speranza quello che celebriamo oggi, con l’auspicio di tornare gradualmente e con la necessaria cautela ...

