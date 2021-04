Lavoro: timida ripresa dell'occupazione ma non per donne e giovani. Pil primo trimestre - 1,4% (Di venerdì 30 aprile 2021) timida ripresa dell'occupazione ma non per donne e giovani. E' la frase che sintetizza i dati odierni sul Lavoro dell'Istat. In un anno si sono persi 900mila posti di Lavoro, a marzo però si ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 aprile 2021)ma non per. E' la frase che sintetizza i dati odierni sul'Istat. In un anno si sono persi 900mila posti di, a marzo però si ...

Advertising

pelias01 : RT @CCKKI: #Istat rileva una timida #ripresa dell'#occupazione, ma non per giovani e donne. Persi #900mila posti di lavoro in un anno. Ma… - CCKKI : #Istat rileva una timida #ripresa dell'#occupazione, ma non per giovani e donne. Persi #900mila posti di lavoro i… - mirkogua : RT @PdOstra: Marche. 14.000 posti di lavoro persi, disoccupazione giovanile al 30%. Una timida ripresa. Il #PNRR una opportunità. #RegioneM… - PdOstra : Marche. 14.000 posti di lavoro persi, disoccupazione giovanile al 30%. Una timida ripresa. Il #PNRR una opportunità… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: 'Non è lavoro ma accontentarsi delle briciole'. Ripartenza timida -