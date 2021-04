Lavoro: protesta lavoratori in appalto Museo Madre (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gruppo di lavoratori storici in appalto del Museo Madre stanno manifestando davanti all’ingresso della struttura per rivendicare la continuità occupazionale e salariale degli operatori dei servizi di bar, biblioteca, bookshop, didattica e mediateca a rischio licenziamento. Si tratta – informa la Filcams-Cgil Campania – di servizi scaduti il 31 dicembre scorso e non ancora rinnovati o prorogati dalla Fondazione Donnaregina. “Dopo una richiesta di incontro e diversi solleciti da parte della Filcams e dopo l’assenza di Fondazione Donnaregina a un tavolo convocato dalla Prefettura di Napoli la settimana scorsa – precisa il sindacato – i lavoratori hanno organizzato un presidio pacifico per sensibilizzare la Fondazione a un confronto risolutivo della vertenza”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gruppo distorici indelstanno manifestando davanti all’ingresso della struttura per rivendicare la continuità occupazionale e salariale degli operatori dei servizi di bar, biblioteca, bookshop, didattica e mediateca a rischio licenziamento. Si tratta – informa la Filcams-Cgil Campania – di servizi scaduti il 31 dicembre scorso e non ancora rinnovati o prorogati dalla Fondazione Donnaregina. “Dopo una richiesta di incontro e diversi solleciti da parte della Filcams e dopo l’assenza di Fondazione Donnaregina a un tavolo convocato dalla Prefettura di Napoli la settimana scorsa – precisa il sindacato – ihanno organizzato un presidio pacifico per sensibilizzare la Fondazione a un confronto risolutivo della vertenza”. L'articolo ...

