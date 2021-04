Lavoro, Istat: -900mila occupati rispetto a febbraio 2020 (Di venerdì 30 aprile 2021) A marzo, rispetto a febbraio, si registra una crescita degli occupati, a fronte di una diminuzione di disoccupati e inattivi. La crescita dell’occupazione (+0,2%, pari a +34mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni che, invece, diminuiscono così come le donne e i dipendenti permanenti. Il tasso di occupazione sale al 56,6% (+0,1 punti). E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dall’Istat. Prosegue anche a marzo la lieve crescita dell’occupazione registrata a febbraio. Ciononostante, rispetto a febbraio 2020, ultimo mese prima della pandemia, gli occupati sono quasi 900mila in meno e il tasso di occupazione è più basso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) A marzo,, si registra una crescita degli, a fronte di una diminuzione di dise inattivi. La crescita dell’occupazione (+0,2%, pari a +34mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni che, invece, diminuiscono così come le donne e i dipendenti permanenti. Il tasso di occupazione sale al 56,6% (+0,1 punti). E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dall’. Prosegue anche a marzo la lieve crescita dell’occupazione registrata a. Ciononostante,, ultimo mese prima della pandemia, glisono quasiin meno e il tasso di occupazione è più basso ...

