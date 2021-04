Lavoro, Istat: - 900mila occupati da febbraio 2020, effetto Covid (Di venerdì 30 aprile 2021) effetto Covid sul mercato del Lavoro. Rispetto a febbraio 2020, ultimo mese prima della pandemia, gli occupati sono quasi 900 mila in meno e il tasso di occupazione è più basso di 2 punti percentuali. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021)sul mercato del. Rispetto a, ultimo mese prima della pandemia, glisono quasi 900 mila in meno e il tasso di occupazione è più basso di 2 punti percentuali. ...

Advertising

aless_marchetti : A marzo in #Italia si è creato un po’ di lavoro. @istat_it dice che ci sono 34mila #occupati in più, mentre calano… - loscornetteros : 'Rispetto a marzo dello scorso anno, le persone in cerca di lavoro risultano fortemente in crescita (+35,4%, pari a… - newsfinanza : Istat, a marzo 9,7 milioni di dipendenti in attesa del rinnovo del contratto, +0,7% le retribuzioni - IlFattoNisseno : Lavoro, Istat: -900mila occupati da febbraio 2020, effetto Covid - redazionetmag : Lavoro: 9,7 milioni di dipendenti in attesa di rinnovo del contratto I dati Istat: la retribuzione oraria media, r… -