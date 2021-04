Laura Torrisi di nuovo in sala operatoria, la malattia è tornata (Foto) (Di venerdì 30 aprile 2021) La malattia che affligge Laura Torrisi è tornata, l’attrice è di nuovo ricoverata in ospedale, in attesa di un nuovo intervento. La Torrisi deve tornare in sala operatoria, a Capodanno credeva di avere risolto tutto e invece ha appena annunciato ai follower che avrà un’altra cicatrice da aggiungere. Cerca di farsi forza mentre scrive il messaggio per tutti. Distesa sul letto dell’ospedale scatta un selfie alle sue gambe con le calze antitrombo. Prova a scherzare ma tutti sanno che è preoccupata. Quel braccialetto sul polso, niente smalto, i capelli legati: Laura Torrisi sta per entrare in sala operatoria. Laura Torrisi SOFFRE DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021) Lache affligge, l’attrice è diricoverata in ospedale, in attesa di unintervento. Ladeve tornare in, a Capodanno credeva di avere risolto tutto e invece ha appena annunciato ai follower che avrà un’altra cicatrice da aggiungere. Cerca di farsi forza mentre scrive il messaggio per tutti. Distesa sul letto dell’ospedale scatta un selfie alle sue gambe con le calze antitrombo. Prova a scherzare ma tutti sanno che è preoccupata. Quel braccialetto sul polso, niente smalto, i capelli legati:sta per entrare inSOFFRE DI ...

